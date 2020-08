Peste bubbonica in Mongolia, un morto: proclamato l’allarme di terzo livello (Di sabato 8 agosto 2020) In Mongolia, regione cinese autonoma, una persona è morta di Peste bubbonica. Il paziente deceduto, fanno sapere le autorità della regione, era originario della Bandiera Anteriore di Urad. Le persone a stretto contatto con la vittima, sette in totale, sono sotto osservazione. La zona dove si trovava l’uomo morto di Peste è stata invece isolata. Le autorità locali di Bayannur, intanto, hanno proclamato il livello 3 d’allarme fino alla fine del 2020 per la prevenzione e il controllo della Peste. L'articolo Peste bubbonica in Mongolia, un morto: proclamato l’allarme di terzo livello proviene da ... Leggi su italiasera

