Partorisce il settimo figlio in spiaggia a Cattolica: 'Non sapevo di essere incinta' (Di sabato 8 agosto 2020) ' Non sapevo di essere incinta '. Sono queste le parole della turista austriaca che ha partorito in spiaggia a Cattolica. La 45enne, già mamma di 6 bambini, ha messo al mondo il settimo figlio mentre ... Leggi su leggo

La donna che ha partorito in spiaggia il suo settimo figlio: “Non sapevo di essere incinta" Sabato scorso in un lido sulla spiaggia della Romagna una turista ha dato alla luce il settimo figlio. Ha de ...

