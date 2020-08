Monte Bianco, guida alpina precipita in un crepaccio e muore (Di sabato 8 agosto 2020) Una tragedia avvenuta sul versante francese del Monte Bianco, dove una guida alpina è precipitata in un crepaccio per circa cinque metri. Una guida alpina francese di Chamonix, Jean Lous Le Garrec, è morta ieri dopo una caduta in un crepaccio sul versante francese del Monte Bianco. L’uomo di 62 anni è precipitato per circa … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Inter_Women : ?? | SQUADRA Pomeriggio ad alta quota per #InterWomen: con la funivia Skyway Monte Bianco abbiamo raggiunto quota 3… - RaiNews : 'Siamo in una fase di miglioramento'. Lo ha detto il sindaco di Courmayeur parlando dell'allarme per il #ghiacciaio… - ChamAfter : RT @CCISS_Ministero: T1-TRF.Bia Traforo Del Monte Bianco code a T1-TRF.Bia Svincolo Piazzale Lato Italiano (Km 6) in direzione Chamonix da… - CCISS_Ministero : T1-TRF.Bia Traforo Del Monte Bianco code a T1-TRF.Bia Svincolo Piazzale Lato Italiano (Km 6) in direzione Chamonix… - alidinuvole : La perla: la madre che le ha portate dentro ha borbottato 'prendersela con le bambine, venisse a dirlo a me, 'a def… -