Lucillo Lievore e quell’intervista di Sergio Zavoli mentre era in fuga al Giro d’Italia poi diventata un cult: “Raccontava i comprimari” (Di sabato 8 agosto 2020) Nel 1966 Lucillo Lievore ha 25 anni e dopo una discreta carriera da dilettante è al primo Giro d’Italia. I suoi maestri, tra i quali Gino Bartali e Ercole Baldini, gli hanno insegnato a vivere la corsa sempre all’attacco. Alla penultima tappa che arriva a Vittorio Veneto dà battaglia sin dal principio. Raggiunge 38 minuti di vantaggio sul gruppo e qui lo affianca in moto Sergio Zavoli, scomparso mercoledì 5 agosto a 96 anni. Quello del giornalista Rai al lavoro per il suo Processo alla Tappa è un colpo di genio. Via via che scorrono i chilometri gli chiede di tutto, anche cose riguardanti la sfera privata. L’umanità del ciclista vicentino nelle risposte è pari alla capacità di Zavoli nel sapere stuzzicare le corde ... Leggi su ilfattoquotidiano

