Loredana Lecciso giudice di un talent | La compagna di Albano spicca il volo (Di sabato 8 agosto 2020) Estate piena di grandi progetti anche per Loredana Lecciso! A quanto apre la compagna di Albano Carrisi è pronta a fare le valige e partire insieme all’amico di sempre Cristiano Malgioglio per via di un nuovo progetto lavorativo. A quanto pare i tanti amici della coppia non si recano a Cellino San Marco solo per … L'articolo Loredana Lecciso giudice di un talent La compagna di Albano spicca il volo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Loredana Lecciso oppressa da Romina Power : “Vive con lei sulle spalle” - infoitcultura : Al Bano e Loredana Lecciso, Giovanni Ciacci conferma: “L’amore è scoppiato” - infoitcultura : Loredana Lecciso e Romina Power, è guerra fredda: il retroscena non lascia dubbi - infoitcultura : Al Bano e Loredana Lecciso dormono in letti separati? L'indiscrezione sulla coppia - franciiscooo8 : @californiet Bella Loredana lecciso -