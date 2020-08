Libano, proteste a Beirut: assaltata la sede del Ministero degli Esteri (Di sabato 8 agosto 2020) Libano, proteste a Beirut: assaltato Ministero degli Esteri È altissima la tensione a Beirut, dove oggi – 8 agosto 2020 – almeno cinquemila persone sono scese in piazza per protestare contro la gestione da parte del governo della devastante esplosione di martedì. Scontri tra polizia e manifestanti: sparati gas lacrimogeni, ferite oltre cento persone (55 portate in ospedale). Un gruppo di dimostranti ha fatto irruzione nella sede del Ministero degli Esteri. I manifestanti, una volta entrati nel Ministero, hanno rimosso la foto del presidente della Repubblica Michel Aoun e l’hanno distrutta gettandola a terra: “Vai via! Vai via!”, il grido ... Leggi su tpi

