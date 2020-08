La poesia sporca dei Fontaines D.C. (Di sabato 8 agosto 2020) Il nuovo disco del gruppo irlandese conferma che, al netto della scarsa originalità musicale, i Fontaines D.C. sono un gruppo molto interessante. Leggi Leggi su internazionale

Sofia54621317 : RT @MonterossoMara: Vorrei ringraziare tutti quanti per l'affetto e la solidarietà mostrata. Sono commossa Siete meravigliosi. Siamo in ta… - Deimos__28 : RT @MonterossoMara: Vorrei ringraziare tutti quanti per l'affetto e la solidarietà mostrata. Sono commossa Siete meravigliosi. Siamo in ta… - Wonderw97918789 : RT @MonterossoMara: Vorrei ringraziare tutti quanti per l'affetto e la solidarietà mostrata. Sono commossa Siete meravigliosi. Siamo in ta… - PoggiVeru : RT @MonterossoMara: Vorrei ringraziare tutti quanti per l'affetto e la solidarietà mostrata. Sono commossa Siete meravigliosi. Siamo in ta… - Icarus_doc : RT @MonterossoMara: Vorrei ringraziare tutti quanti per l'affetto e la solidarietà mostrata. Sono commossa Siete meravigliosi. Siamo in ta… -

Ultime Notizie dalla rete : poesia sporca La poesia sporca dei Fontaines D.C. - Giovanni Ansaldo Internazionale La poesia sporca dei Fontaines D.C.

“Se vuoi imparare la vita attraverso gli occhi di un cinico romantico, vai un bar di Dublino”, diceva un anno fa in un’intervista Grian Chatten, il cantante degli irlandesi Fontaines D.C. C’è una poes ...

Sporcarsi di cielo. Ricerca e gratitudine nel racconto di Frenk B.

Quello di Frenk B., “Blu. Sporchi di cielo”, è un libretto diaristico che fa emergere tante contraddizioni del nostro mondo “consumistico” senza avere la minima intenzione di farlo. Non è mosso da id ...

“Se vuoi imparare la vita attraverso gli occhi di un cinico romantico, vai un bar di Dublino”, diceva un anno fa in un’intervista Grian Chatten, il cantante degli irlandesi Fontaines D.C. C’è una poes ...Quello di Frenk B., “Blu. Sporchi di cielo”, è un libretto diaristico che fa emergere tante contraddizioni del nostro mondo “consumistico” senza avere la minima intenzione di farlo. Non è mosso da id ...