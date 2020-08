Johann Zarco, super-pole a Brno: dietro Quartararo. Decimo Valentino Rossi, crolla Dovizioso (Di sabato 8 agosto 2020) Johann Zarco partirà dalla pole position nel Gp della Repubblica Ceca sul circuito di Brno nella classe MotoGp. Il francese della Ducati chiude in 1'55"687 davanti al connazionale e leader del mondiale Fabio Quartararo (+0.303) e a Franco Morbidelli (+0.387) entrambi su Yamaha Petronas. Per quanto riguarda gli altri italiani ottava piazza per Danilo Petrucci (+0.767) e Decimo per Valentino Rossi (+0.828). Male Andrea Dovizioso che partirà solamente 18esimo in griglia. "Sono contento, in questa pista con poco grip l'obiettivo numero uno era quello di partire dalla prima fila e lo abbiamo fatto". Così il leader del mondiale, Fabio Quartararo, ai microfoni di Sky Sport dopo il secondo posto nelle ... Leggi su liberoquotidiano

