Insigne: ” Dobbiamo segnare di più, non abbiamo giocato da squadra” (Di sabato 8 agosto 2020) Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo la sconfitta è intervenuto al microfono di Sky Sport: “Dispiace per l’eliminazione. Ci abbiamo provato, sapevamo che era una gara molto difficile contro una grande squadra. Potevamo fare di più il primo tempo, ma penso che in generale sia stata una buona gara”. Hai sbagliato un brutto passaggio per Lozano. “Ho forzato la giocata. Ci ho provato ed è andata male”. Nei prossimi anni potete raggiungere livelli ancor più alti? “Penso di sì. Il Barcellona ha tanti calciatori di fantasia, noi per tutto il campionato abbiamo provato a giocare da squadra e stasera non l’abbiamo fatto al 100%. Con Gattuso possiamo ancora migliorare. Quest’anno è stato particolare, ... Leggi su alfredopedulla

