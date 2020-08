Incidenti in montagna: tre interventi del Cnsas nel Fvg (Di sabato 8 agosto 2020) Tre Incidenti in montagna si sono verificati nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Attorno alle 16, sul versante est del monte Veltri, nel gruppo del Col Gentile, una donna, di 70 anni, che era in compagnia di figlia e nipote, è scivolata in un dirupo, rimanendo ferita in maniera gravissima. Sul posto si stanno recando le squadre di terra delle stazioni del Cnsas di Forni Avoltri e Forni di Sopra (Udine) e l’Elisoccorso Fvg. Verso le ore 14, la stazione di Maniago (Pordenone) era stata attivata per un intervento nelle acque del torrente Arzino, in località Curnila dove alcuni ragazzi cercavano refrigerio. Qui un diciannovenne di San Vendemiano (Treviso) e’ scivolato in un tratto ripido nell’acqua ed è finito in una pozza dalla quale non riusciva più a venire fuori. I soccorritori, ... Leggi su meteoweb.eu

Ansa_Fvg : Incidenti in montagna: tre interventi Cnsas in Fvg. Il più grave sul Col Gentile: un'anziana in condizioni critiche… - Dieu777 : RT @Viagginaturabe1: Fulmini in montagna: che fare? Estate in #montagna, è tempo di temporali. Fondamentale, per evitare incidenti, è saper… - Viagginaturabe1 : Fulmini in montagna: che fare? Estate in #montagna, è tempo di temporali. Fondamentale, per evitare incidenti, è sa… - AnsaTrentinoAA : Incidenti stradali: motociclista muore a Montagna. Ferita anche la moglie che viaggiava con lui |#ANSA - patriziarutigl1 : RT @AnsaValledAosta: Incidenti montagna: cade su Cervino, ferita alpinista. Precipitata per 20 metri sotto rifugio Capanna Carrel #ANSA htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti montagna Incidenti montagna: alpinista muore sul Sasso Lungo Agenzia ANSA Incidenti in montagna: tre interventi Cnsas in Fvg

Tre incidenti in montagna si sono verificati nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Attorno alle 16, sul versante est del monte Veltri, nel gruppo del Col Gentile, una donna, di 70 anni, che era i ...

Si ferisce mentre cammina in montagna, escursionista salvata con l'elisoccorso

CHIUSAFORTE (UD) - Si ferisce mentre cammina in un canyon: 46enne di Padova finisce in ospedale dopo essere stata soccorsa con l’elicottero del soccorso alpino. L’episodio è accaduto questa mattina, s ...

Tre incidenti in montagna si sono verificati nelle ultime ore in Friuli Venezia Giulia. Attorno alle 16, sul versante est del monte Veltri, nel gruppo del Col Gentile, una donna, di 70 anni, che era i ...CHIUSAFORTE (UD) - Si ferisce mentre cammina in un canyon: 46enne di Padova finisce in ospedale dopo essere stata soccorsa con l’elicottero del soccorso alpino. L’episodio è accaduto questa mattina, s ...