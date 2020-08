In mostra a Venezia l’arte di Youssef Nabil: “Once upon a Dream” a Palazzo Grassi (Di sabato 8 agosto 2020) L'arte di Youssef Nabil in mostra a Venezia sfoglia la gallery Sono foto, dipinti, video e installazioni a raccontare le opere di Youssef Nabil. All’eclettico artista egiziano è dedicata a Venezia Once upon a Dream, importante retrospettiva che già dal titolo identifica il lavoro di Nabil, sempre permeato – qualsiasi forma espressiva scelga – da una patina di nostalgia mescolata alla fascinazione e alla consapevolezza di un mondo in ... Leggi su iodonna

Lexus_Italia : Per il 4° anno consecutivo Lexus è auto ufficiale del Festival del Cinema di Venezia. Per questa 77° edizione prese… - susydigennaro : RT @napolimagazine: MOSTRA - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, 'Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa', a Milano - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MOSTRA - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, 'Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa', a Milano - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MOSTRA - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, 'Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa', a Milano - napolimagazine : MOSTRA - Le Gallerie d’Italia – Piazza Scala, 'Tiepolo. Venezia, Milano, l’Europa', a Milano -

Ultime Notizie dalla rete : mostra Venezia Cinema&lancette, Jaeger-LeCoultre conferma il sostegno alla Mostra di Venezia 2020 Il Sole 24 ORE L'ALLARME VENEZIA Sarà un autunno caldo sul fronte dell'occupazione a Nordest.

Nel mese di luglio il saldo tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro è stato positivo (+12.000 posti) e superiore a quello dell'anno scorso, confermando così la tendenza osservata a maggio e ...

Oltre 1300 visitatori alla mostra nella casa del Tiziano: volano turistico

PIEVE DI CADORE - Numeri importanti per i visitatori dei musei della Magnifica Comunità di Cadore, la Casa natale di Tiziano Vecellio e il Museo archeologico di Pieve di Cadore, Belluno: nel mese di l ...

Nel mese di luglio il saldo tra assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro è stato positivo (+12.000 posti) e superiore a quello dell'anno scorso, confermando così la tendenza osservata a maggio e ...PIEVE DI CADORE - Numeri importanti per i visitatori dei musei della Magnifica Comunità di Cadore, la Casa natale di Tiziano Vecellio e il Museo archeologico di Pieve di Cadore, Belluno: nel mese di l ...