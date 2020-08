Il Comune di Roma assume oltre 1500 dipendenti: come funziona e come partecipare (Di sabato 8 agosto 2020) Il Comune di Roma torna ad assumere. L’Amministrazione capitolina ha infatti pubblicato i bandi per l’assunzione di oltre 1.500 nuovi dipendenti, tra i quali 42 nuovi dirigenti e oltre 100 persone con un nuovo profilo professionale: quellodi “Istruttore Servizi Telematici e Informatici”. L’annuncio è stato dato dal Sindaco Virginia Raggi con un post sulla propria Pagina Facebook. “Pensionamenti e blocco del turn over – si legge nel messaggio del primo cittadino capitolino – avevano rallentato per anni numerosi processi, impattando sui servizi. Abbiamo radicalmente invertito la rotta, colmando lacune strutturali grazie al lavoro dell’Assessore al Personale Antonio De Santis. Immettere nuovo personale e quindi nuova linfa vitale ... Leggi su quifinanza

