Haakon di Norvegia e Mette-Marit, cenerentola «postmoderna» (dal passato «selvaggio») (Di sabato 8 agosto 2020) «Mia figlia non faceva altro che andare in giro a ballare, imbottita di droghe». Le parole del papà di Mette-Marit Tjessem Hølby, promessa sposa del principe ereditario Haakon di Norvegia, rimbombano come cannonate nei corridoi del palazzo reale di Oslo. È il 2001, agosto, e mancano pochi giorni al royal wedding: alcuni giornali conservatori – supporti da una buona fetta di opinione pubblica – continuano imperterriti ad attaccare la futura principessa, con la speranza – neanche troppo celata – che l’erede al trono rinunci alla corona, in stile Edoardo VIII e Wallis Simpson. Leggi su vanityfair

