Griglia di partenza F1 GP 70° Anniversario 2020: i risultati delle qualifiche (Di sabato 8 agosto 2020) La Griglia di partenza del GP del 70° Anniversario, quinta tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Secondo appuntamento di fila in quel di Silverstone con la quinta qualifica della stagione. In attesa della gara in programma domenica 9 agosto, come di consueto nel pomeriggio della giornata di sabato è andata in scena la sessione di qualifica che ha formato la Griglia di partenza ed ha assegnato la pole position. Appuntamento con il GP del 70° Anniversario per la gara domenicale che partirà alle ore 15:10. Gran Premio visibile in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1 o in alternativa su Sportface.it attraverso il live testuale aggiornato in tempo reale oltre ai consueti approfondimenti giornalieri. *ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO* – SEGUI ... Leggi su sportface

