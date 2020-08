Grande Fratello Vip, Andrea Roncato nel cast? Lui smentisce: “I reality show non mi attraggono” (Di sabato 8 agosto 2020) Andrea Roncato non parteciperà al Grande Fratello Vip 5, l’attore ha fatto sapere che i reality non fanno per lui Andrea Roncato non parteciperà al Grande Fratello Vip, la quinta edizione del reality andrà in onda a settembre e sarà condotta per la seconda volta di seguito da Alfonso Signorini su Canale 5. Nelle ultime settimane si è parlato più volte della possibilità di vedere l’attore nella casa più spiata d’Italia, lui ha però smentito dicendo che i reality non fanno per lui, preferisce fare altro. In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Roncato ha svelato: ... Leggi su nonsolo.tv

