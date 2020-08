Grande Fratello, Serena Rutelli labbra rifatte | Insorgono fan | “Che hai combinato?” (Di sabato 8 agosto 2020) Serena Rutelli è stata molto chiacchierata per la sua partecipazione al Grande Fratello 16, oltre che per essere la figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. Ma ora è al centro di un’autentica bufera mediatica in seguito ad alcuni “ritocchini” che la donna avrebbe fatto apportare alle sue labbra. Photo by – Google Serena … L'articolo Grande Fratello, Serena Rutelli labbra rifatte Insorgono fan “Che hai combinato?” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

portoilmare : RT @EddieZatto: Gente di mare Che se ne va Dove gli pare Dove non sa Gente corsara che non c'è più Gente lontana che porta nel cuore Questo… - AsiapaolaPaola : RT @AntonioSocci1: Facebook e Twitter hanno sospeso l'account della campagna del presidente @realDonaldTrump. Questo fa capire dove sta il… - toysblogit : Blogo retroscena: Elettra Lamborghini opinionista del Grande fratello vip 5? - MNdatv : RT @marco_gervasoni: Oms “essenziali quarantene (cioè arresti domiciliai) e tracciamento contatti (grande Fratello)”. Il piccolo Padre Bepp… - Terry43887542 : RT @DeLuiseAngelo: #M5ignoranti non ci si può improvvisare amministratori, se non si hanno le competenze si fanno solo danni Non è il 'Gran… -