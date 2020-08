Diretta Chievo-Spezia ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming (Di sabato 8 agosto 2020) VERONA - Stasera alle 21 allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona il Chievo affronta lo Spezia nell' andata dei playoff di Serie B . I veneti, che nel turno precedente hanno eliminato l'Empoli, 1-1 ... Leggi su corrieredellosport

Pall_Gonfiato : SerieB: ecco dove seguire e gli orari della semifinale d'andata del playoff tra #ChievoSpezia - sportli26181512 : Diretta Chievo-Spezia ore 21: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming: I veneti, dopo aver eliminat… - zazoomblog : Chievo-Spezia in diretta e streaming dove vedere il match oggi - #Chievo-Spezia #diretta #streaming - zazoomblog : Chievo-Spezia oggi in tv: canale orario e diretta streaming andata semifinale playoff Serie B - #Chievo-Spezia… - ItaSportPress : Chievo-Spezia in diretta e streaming, dove vedere il match oggi - -