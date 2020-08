Confartigianato: 'Contributo a fondo perduto post-Covid' (Di sabato 8 agosto 2020) Confartigianato Imprese di Lucca ricorda, ancora una volta, che al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza Covid " 19, è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro ... Leggi su lagazzettadelserchio

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Contributo

Ritorna la Mostra Mercato della Ceramica artigianale a Cutrofiano, con una formula anti-covid, come ricorda il Commissario Straordinario del Comune di Cutrofiano, Beatrice Mariano: si uniscono le migl ...2' di lettura 08/08/2020 - Firmato l’accordo di programma per l’area di crisi industriale complessa pelli e calzature fermano-maceratese. L’approvazione Bando di accesso per il finanziamento di proget ...