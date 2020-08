Colpaccio di Elettra Lamborghini: la voce che gira nei corridoi è una vera bomba. Sono già tutti emozionati (Di sabato 8 agosto 2020) A settembre tornerà grande protagonista su Canale 5 il ‘Grande Fratello Vip’ condotto da Alfonso Signorini, che sarà al timone dello stesso per il secondo anno consecutivo. Il 14 del prossimo mese si darà vita alla quinta edizione di questo formato del reality show. E in questi giorni circolano con insistenza tantissime voci sui possibili nomi dei nuovi concorrenti. In fin dei conti non manca così tanto tempo per definire il cast, dunque i produttori lavorano giorno e notte per completarlo. Non si sa con certezza nemmeno chi affiancherà Pupo nella veste di opinionista, visto che non ci sarà più Wanda Nara, molto criticata dai telespettatori nella passata edizione. Ora ‘TvBlog’ ha lanciato una bomba e riguarda la probabile presenza di Elettra Lamborghini al ... Leggi su caffeinamagazine

Chicca_colors : RT @IlContiAndrea: Vabbè fosse vero colpaccio! Altroché Pupo e Wanda, per carità. In Elettra We Trust #GFVip - ahoy_boy98 : RT @IlContiAndrea: Vabbè fosse vero colpaccio! Altroché Pupo e Wanda, per carità. In Elettra We Trust #GFVip - xpablossmile : RT @IlContiAndrea: Vabbè fosse vero colpaccio! Altroché Pupo e Wanda, per carità. In Elettra We Trust #GFVip - IlContiAndrea : Vabbè fosse vero colpaccio! Altroché Pupo e Wanda, per carità. In Elettra We Trust #GFVip -

