Chiusa nota palestra: una ragazza rientrata dalla Croazia è positiva. Nome (Di sabato 8 agosto 2020) La palestra Palafitness di Latina è stata Chiusa per permettere la sanificazione dei locali. Da quanto emerso ieri una ragazza che si è allenata subito dopo essere rientrata dalla Croazia, è risultata positiva al coronavirus. La giovane da quanto si apprende dalle autorità sanitarie era completamente asintomatica, dunque ha proseguito la sua vita normalmente compatibilmente … L'articolo Chiusa nota palestra: una ragazza rientrata dalla Croazia è positiva. Nome Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Chiusa nota Manca personale, biblioteca chiusa fino al 23 agosto LA NAZIONE Coronavirus, ultimatum di Musumeci: "Il mio appello inascoltato, chiudo tutto se i contagi aumentano"

La Sicilia rischia una nuova chiusura totale. Il presidente della Regione Nello Musumeci avverte che se i contagi da coronavirus continueranno ad aumentare, nell'Isola torneranno le misure restrittive ...

Zona Nuova, Di Giacinto: “Ufficio postale ancora chiuso, nel quartiere servizi assenti”

“L’ufficio postale in Zona Nuova è ancora chiuso e non sappiamo quando riaprirà“. A dichiararlo, in un comunicato, sono i partiti e i movimenti che appoggiano la candidatura a sindaco di Follonica di ...

