Champions League 2020/2021, oggi cominciano i preliminari (Di sabato 8 agosto 2020) A poche ore di distanza dall’esclusione della Juventus dalla Champions League per mano del Lione, quest’oggi, sabato 8 agosto, partono i preliminari della massima competizione europea: le due sfide in programma vedranno impegnati i sammarinesi del Tre Fiori contro i nordirlandesi del Linfield alle ore 15:00. In serata invece ci sarà la sfida tra il Drita e l’Inter Club d’Escaldes presso la cornice del Colovray Sports Centre alle ore 18:00. preliminari che partono in contemporanea con le fasi finali dell’edizione 2019/2020. Leggi su sportface

