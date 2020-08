Catania, sparatoria a Librino: 2 morti (Di sabato 8 agosto 2020) Catania, 8 ago. (Adnkronos) - sparatoria oggi pomeriggio a Catania nel popolare quartiere di Librino, in via Grimaldi, dove sono state coinvolte almeno sei persone e due sono i morti. Sul posto rilievi a cura SIS del Reparto Operativo. Indagano i carabinieri e non si esclude alcuna pista. Leggi su liberoquotidiano

sulsitodisimone : Sparatoria a Catania, due morti e quattro feriti - Tele_Nicosia : Catania, sparatoria a Librino: 2 morti - marinapiva67 : RT @fanpage: Sparatoria a Catania, 2 morti e 4 feriti: ieri un uomo era stato colpito da proiettile al polpaccio - NewSicilia : ?? ?????????????????????????? - Si aggrava il bilancio della #sparatoria a #SanGiorgio. Due le vittime, diversi feriti. #Cronaca… - fanpage : Sparatoria a Catania, 2 morti e 4 feriti: ieri un uomo era stato colpito da proiettile al polpaccio -