Cassa integrazione, l’Italia chiede 28 miliardi di prestito alla Ue. Nel decreto agosto altre 18 settimane di ammortizzatore (Di sabato 8 agosto 2020) Il governo, che con il decreto agosto ha rinnovato per altre 18 settimane la Cassa integrazione con causale Covid, ufficializza la richiesta alla Ue di attivare lo schema di riassicurazione per la disoccupazione Sure. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri e la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo hanno chiesto formalmente a Bruxelles di poter accedere a quelle risorse per un totale di 28,4 miliardi. Da utilizzare per coprire i costi di sostegni al reddito come la cig, appunto, utili a “impedire che uno shock temporaneo abbia ripercussioni negative più gravi e durature sull’economia e sul mercato del lavoro negli Stati membri”, come aveva sottolineato la Commissione al momento del varo. La lettera ai commissari Ue ... Leggi su ilfattoquotidiano

