Camminare veloce è un toccasana per il cervello (Di sabato 8 agosto 2020) Camminare, ancor più veloce, è un ottimo modo per compiere attività sportiva. Fa bene, ci permette di stare all'aria aperta, di scaricare la tensione, concentrarci e stimolare la memoria e, in un ultima analisi, star bene con noi stessi. A conferma della bontà delle tesi che raccontano come Camminare sia la migliore medicina del mondo arriva una nuova ricerca, questa volta condotta da un gruppo internazionale costituito dalla New Mexico Highlands University (NMHU) di Las Vegas, dalla University of New Mexico School of Medicine, dalla University of Colorado School of Medicine e dalla University of Copenhagen School of Medicine. In un lavoro congiunto che ha richiesto un anno il team internazionale ha scoperto come la passeggiata faccia bene non solo al cuore e ai muscoli, in seguito ...

Ultime Notizie dalla rete : Camminare veloce Camminare veloce è un toccasana per il cervello GQ Italia Ecco il modo corretto di camminare per avere gambe snelle e sane

Correggere il modo di camminare è uno dei modi più efficaci per snellire le gambe e avere una postura corretta Hai provato di tutto per snellire le tue gambe ma non hai ottenuto risultati importanti?

Battiti alti a riposo

ho 35 anni, sono alto 174 e peso 80kg. Sono in cura per una depressione, la terapia attuale e’ zoloft 150mg al giorno, 50mg di quetiapina a colazione, 50mg quetiapina a pranzo, 100mg quetiapina XR la ...

