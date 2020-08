Beirut, prevista per oggi una grande manifestazione di protesta (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo la tragica esplosione di martedì 4 agosto a Beirut, nella capitale del Libano è prevista per oggi una grande manifestazione per protestare contro l’endemica corruzione del sistema politico e l’inefficienza delle istituzioni. Nonostante l’appuntamento inizi alle 16 (15 ora italiana) molte persone si stanno già radunando in Piazza dei Martiri, sede della protesta. Si respira aria di tensione. Già nei giorni scorsi ci sono stati scontri tra polizia e alcuni manifestanti davanti al Parlamento. Segretario Lega Araba in visita a Beirut Nel frattempo, Ahmed Aboul Gheit, segretario della Lega Araba, è arrivato oggi in Libano per incontrare il presidente della Repubblica Michel Aoun, il ... Leggi su italiasera

