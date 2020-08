Barcellona-Napoli, Messi gol pazzesco: segna cadendo con una magia (VIDEO) (Di sabato 8 agosto 2020) Una magia. Una giocata incredibile. Senza senso. Lionel Messi illumina il Camp Nou anche senza pubblico e lo fa nel match di ritorno degli ottavi di finale contro il Napoli, valevole per la Champions League 2019/2020. Il fuoriclasse argentino prima scivola, da terra dosa la palla, poi si rialza e poi si coordina cadendo con un sinistro magico. Di seguito il VIDEO di un gol pazzesco. Leggi su sportface

Barcellona - Napoli è valevole per la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2019/2020. La partita è in programma l'8 agosto 2020 alle ore 21:00 allo stadio Camp Nou di Barcelona.21.53 - Finisce adesso il primo tempo! Napoli sotto al Camp Nou dopo i primi 45' minuti, 3-1 per il Barcellona! Azzurri che proprio a ridosso dell'intervallo hanno firmato la rete che tiene ancora in ...