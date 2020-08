Ballano in divisa dopo il giuramento, la Marina apre un'indagine (Di sabato 8 agosto 2020) AGI - La Marina militare aprirà un'indagine interna in merito a quanto accaduto qualche giorno fa a Taranto all'interno delle Scuole sottufficiali di San Vito. Stando a quanto appreso da AGI da fonti di Marina Sud, si era appena conclusa la cerimonia di giuramento, svolta a porte chiuse per le regole anti-Covid, quando con la compagnia di militari in divisa e tutti ancora schierati, entra sul piazzale un giovane ufficiale donna, con fascia azzurra sulla divisa e sciabola di ordinanza - il comandante della compagnia schierata - e dagli altoparlanti del piazzale parte subito la musica del brano Jerusalema, da qualche settimana tra le hit più suonate dell'estate. Dal filmato che sta circolando sui social si vede che l'ufficiale prima ... Leggi su agi

