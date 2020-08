Aborto, finalmente la riforma sulla Ru486. A chi protesta ho qualcosa da ricordare (Di sabato 8 agosto 2020) Dopo 10 anni finalmente il Ministero della Salute ha aggiornato le linee guida sulla pillola abortiva Ru486. In ritardo di molto rispetto agli altri Paesi Europei, dove attualmente si utilizza ovunque tranne lì dove è l’Aborto in sé ad essere illegale, cioè clandestino e pericoloso per la salute delle donne (es. Malta, Polonia…). Rispetto ai metodi abortivi tradizionali, che in molte regioni risultano impossibili da praticare a causa degli obiettori di coscienza, la Ru486 consente con le nuove direttive di interrompere la gravidanza fino alla nona settimana senza ospedalizzazione. Dunque, non solo rende più accessibile il diritto all’Ivg, ma riduce anche i rischi e l’impegno fisico per la donna: non sono necessari anestesia e intervento, ... Leggi su ilfattoquotidiano

