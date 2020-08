18 persone sono morte venerdì nello schianto di un aereo di Air India Express all’aeroporto di Calicut, in India (Di sabato 8 agosto 2020) 18 persone sono morte venerdì sera nello schianto di un aereo della compagnia Indiana Air India Express all’aeroporto di Calicut, nel sud dell’India. L’aereo, ha detto il ministro dell’Aviazione civile, è scivolato oltre la pista di atterraggio per via della Leggi su ilpost

I Carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica diretti dal Comandante - Ten. Colonnello Emanuele Mazzotta - unitamente ai settori di specialità dell'Arma dei Carabinieri – NAS di Pescara e NIL di Ter ...

Aereo precipitato in India, oltre 120 i feriti: confermati i 20 morti

È salito a 123 il bilancio dei feriti nel grave incidente aereo avvenuto ieri pomeriggio nel sud dell’India. Confermati anche i 20 morti tra cui il comandante e il suo vicepilota. Lo scrive il quotidi ...

