Zaia attacca i centri di accoglienza: «Sono fuori dalla storia e pericolosi per i contagi, una vergogna» (Di venerdì 7 agosto 2020) Non si piega al politicamente corretto, Luca Zaia. La lotta al coronavirus non può fare sconti a nessuno. E allora dice chiaro e tondo quello che l’ammucchiata giallorossa cerca di nascondere in nome dell’ipocrisia buonista. «Strutture come i centri di accoglienza di Jesolo e dell’ex caserma Serena di Casier Sono fuori dalla storia e dalla realtà. Ma non solo. Lo Sono ancora di più da un punto di vista sanitario. Infatti aggregazioni del genere non Sono in linea con le norme anti Covid». Il presidente della Regione Veneto lo dichiara su Facebook. Zaia, il paragone tra case di riposo e centri di accoglienza «Delle ... Leggi su secoloditalia

