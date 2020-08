Verbali desecretati, ora il governo renda pubblici tutti gli altri (ed eviti un’altra brutta figura) (Di venerdì 7 agosto 2020) Diciamolo chiaramente. Con la desecretazione dei cinque Verbali del comitato tecnico scientifico, richiamati nei decreti del premier Giuseppe Conte per arginare l’emergenza sanitaria provocata da Covid, il governo ha evitato in extremis una brutta figura. Anche perché bastava leggere le tre pagine con cui il presidente della III sezione del Consiglio di Stato, Franco Frattini, concedeva una sospensione tecnica della sentenza del Tar (che aveva deciso che quei documenti dovevano essere accessibili) per capire quale sarebbe stata la decisione. Scriveva il 31 luglio l’alto magistrato: “…Non si comprende, proprio per la assoluta eccezionalità di tali atti, perché debbano essere inclusi nel novero di quelli sottratti alla generale regola di trasparenza e conoscibilità da ... Leggi su ilfattoquotidiano

lorepregliasco : I verbali desecretati del comitato tecnico scientifico - NicolaPorro : ?? I dubbi di @CorradoOcone sui ?????????????? ?????? ?????? ??????????????????????: è stato davvero un modo per mettere in difficoltà il… - Tg3web : Una storia di abusi e violenze sessuali quella che ha portato il miliardario Jeffrey Epstein in carcere, dove poi s… - dino49_pz : @AnnalisaChirico Verbali desecretati Coronavirus. È proprio vero di questo governo non c’è proprio da fidarsi. Manc… - SoIitaryCat : RT @sherpa810: Secretati (perché?), poi desecretati solo in minima parte (perché?) sul sito della Fondazione Einaudi (perché?), inadeguato… -