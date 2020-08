Torta salata con zucchine, pancetta, formaggio e pinoli (Di venerdì 7 agosto 2020) Volete preparare un piatto unico, ideale da servire come antipasto o durante un pic–nic, che sia super gustoso ma allo stesso tempo semplicissimo da preparare? Ecco la ricetta per fare una Torta salata con zucchine, pancetta, formaggio e pinoli, davvero buonissima. Ingredienti per fare la Per preparare una Torta salata buonissima, avrete bisogno di: 200 grammi di farina di tipo 00 140 grammi di formaggio spalmabile (come la Philadelphia) 100 ml di latte intero 100 grammi di pancetta 30 grammi di formaggio grattugiato 30 ml di olio di semi di girasole (va bene anche l’olio di semi di arachide) 7 grammi di lievito per le preparazioni salate (una bustina) 3 uova intere 2 ... Leggi su pianetadonne.blog

LacucinadiMara : Torta salata ricoperta - baldwvin : Ho mangiato la torta salata - dibo139 : @OneMilanes Credo sia perché te non hai problemi a preparare e mangiare una torta salata; diversamente un vegano av… - ReteNews : Torta salata di ricotta e salsiccia Le ricette dei rustici con la pasta sfoglia sono un'ottima idea per un secondo… - geompatrizia1 : @Siriostar69 Certo!!!!!!io porto la famigerata torta salata!!!!?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Torta salata La torta salata di pomodori e feta La Repubblica La torta salata di pomodori e feta

Le torte salate sono da sempre un salvavita in cucina, ma molto spesso in estate vengono bandite dalle tavole perché troppo corpose e nella cottura e soprattutto negli ingredienti. Al bando verdure tr ...

Cinque ricette russe a base di pollo, per arricchire in modo salutare il vostro menù

Queste polpette (in russo: “kotlety”) sono state inventate nel ristorante dell’Hotel Metropol di San Pietroburgo, dove l’élite del partito comunista amava riunirsi. E spesso erano sul loro tavolo. Le ...

Le torte salate sono da sempre un salvavita in cucina, ma molto spesso in estate vengono bandite dalle tavole perché troppo corpose e nella cottura e soprattutto negli ingredienti. Al bando verdure tr ...Queste polpette (in russo: “kotlety”) sono state inventate nel ristorante dell’Hotel Metropol di San Pietroburgo, dove l’élite del partito comunista amava riunirsi. E spesso erano sul loro tavolo. Le ...