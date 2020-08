Tess Masazza: «Grazie Mamma!» (Di venerdì 7 agosto 2020) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 30/31 di Vanity Fair in edicola fino all’11 agosto A prima vista, Tess Masazza colpisce per la sua bellezza. Nata a Los Angeles, cresciuta in Tunisia, mora con gli occhi chiari, è un mix esotico di cromosomi italiani da parte paterna e malgasci da quella materna. Ma appena si muove l’aspetto fisico passa in secondo piano: «Più che bella sono buffa. Il mio essere minuta e con la testa tonda rende più credibili le scene di eterna ragazzina capricciosa, anche se di anni ormai ne ho 33. In scena, quello che conta è la fisicità più del fisico», dice con quell’accento francese che rende gli sketch della sua serie su YouTube Melodramachic – Insopportabilmente donna ancora più divertenti. Leggi su vanityfair

