Sul ghiacciaio in Val Ferret resta il pericolo caduta. I geologi: «temperature e deflusso idrico ancora alti» (Di venerdì 7 agosto 2020) Trend anomali di temperatura e deflusso idrico. Dal nuovo bollettino di allertamento del ghiacciaio di Planpincieux in Valle D’Aosta, nessuna buona notizia. Il rialzo termico, iniziato ieri, dopo giorni di freddo, continua a provocare l’aumento della pressione dell’acqua che scorre tra la roccia e un blocco di ghiaccio da 510mila metri cubi (grande quanto il Duomo di Milano) che rischia di sollevarsi e scivolare a valle. August 6, 2020 Rimane quindi alta l’allerta che ha portato, ieri mattina, all’evacuazione di 75 persone da una trentina di abitazioni e il divieto di accesso alla Val Ferret. Secondo gli esperti, nell’arco di 72 ore il blocco potrebbe staccarsi in conseguenza all’aumento della pressione dell’acqua, che in questo momento starebbe facendo da ... Leggi su open.online

Agenzia_Ansa : Completata l'evacuazione della #ValFerret in seguito all'allerta per il ghiacciaio di #Planpincieux sul… - Agenzia_Ansa : Allerta #ghiacciai per il #caldo pericolo di crolli per il #Planpincieux sul #MonteBianco. In corso l'evacuazione d… - RaiNews : Occhi puntati sul ghiacciaio del Planpincieux, sopra la val Ferret, sul Monte Bianco, a nord di Courmayeur, dove ci… - FabrizioMola : 500 mila metri cubi di neve ghiacciata a rischio crollo dal ghiacciaio del Planpincieux, sopra la val #Ferret, sul… - Virus1979C : RT @RepubblicaTv: Courmayeur, rischio di crolli sul ghiacciaio Planpincieux: evacuate 70 persone: È stata completata l'evacuazione delle pe… -