"Si deve dimettere". La Lega all'attacco di Conte sulla mancata chiusura di Alzano e Nembro (Di venerdì 7 agosto 2020) Le carte finalmente desecretate del Cts chiariscono definitivamente quanto accaduto, ovvero quello che abbiamo sempre sostenuto: il Cts aveva sollecitato sulla base delle informazioni pervenute, il 3 marzo, la creazione di una zona rossa in bassa Val Seriana per bloccare i focolai, come confermato dall’invio il 5 marzo di 250 carabinieri per organizzare i blocchi per sigillare la Val Seriana”. Lo afferma in una nota il senatore della Lega Roberto Calderoli, che aggiunge: “Il Governo al posto che attuare i suggerimenti del Cts ha perso diversi giorni per poi creare un’inutile zona arancione regionale e a seguire la zona rossa nazionale, impedendo di bloccare il contagio del virus dai focolai di Alzano e Nembro, aprendo la strada alla disastrosa pandemia che ha travolto la provincia di Bergamo con ... Leggi su huffingtonpost

Sardine contro Calderoli: "Parole agghiaccianti, si deve dimettere" Adnkronos Proserpio, la vice sindaca che litigò con Matteo Salvini in spiaggia viene sfiduciata e si dimette

Non ha portato bene a Veronica Proserpio, vice sindaca dell'omonimo comune in provincia di Como, il battibecco avuto lo scorso 26 luglio con il leader della Lega Matteo Salvini sulla spiaggia di Milan ...

L’Asl Napoli 2 Nord esulta, dimesso Giuseppe Ascione: era l’ultimo paziente ricoverato col Covid

Giuseppe Ascione è uscito il 6 agosto dall’ospedale Santa Maria delle Grazie dopo essere stato ricoverato per cinque mesi nelle terapie intensive di Pozzuoli e Ischia. Il dottor Ascione – medico anest ...

