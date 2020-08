Salva 7 bagnanti in un giorno: l'impresa da eroe del sergente Angelo Greco (Di venerdì 7 agosto 2020) Ha Salvato sette persone, tre bambini e quattro adulti, in un solo giorno. Angelo Greco, 40 anni, di Foggia, sergente maggiore dell’Aeronautica militare, ha vissuto un pomeriggio da supereroe e al Corriere della Sera racconta la sua impresa. «Io sono molto credente, sapete, ma qui non voglio scomodare la Provvidenza, diciamo allora che è stato il destino a volere che io mi trovassi proprio lì in quel punto, lunedì pomeriggio, quando a un tratto c’è stato bisogno di me».Si trovava a Marina di Pulsano, Taranto, insieme alla figlia Noemi di 4 anni, in spiaggia libera, quando si sono verificati gli incidenti.«Mia moglie Doriana ha sentito gridare: “Aiuto, aiuto!”. Io all’inizio non ci ho ... Leggi su huffingtonpost

Malore mentre fa il bagno Rianimata e salvata una donna

Salvata dai bagnini una donna colta da malore mentre faceva il bagno. Momenti di paura sono stati vissuti ieri mattina in prossimita del bagno Italia a Viareggio, dove una donna ha appunto accusato un ...

