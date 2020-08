Roberta Ragusa, la figlia Alessia Logli diventa reginetta di bellezza: “Mamma ne sarebbe stata felice” (Di venerdì 7 agosto 2020) Alessia Logli è la figlia oggi diciottenne di Roberta Ragusa, la donna svanita nel nulla nel Pisano senza mai più fare ritorno a casa la notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012. Per la sua scomparsa è stato condannato, in via definitiva, il marito, quindi il padre di Alessia, Antonio Logli a 20 anni di carcere con l’accusa di omicidio volontario e distruzione di cadavere. La ragazza, pur mantenendo viva la memoria della mamma ha sempre sostenuto l’innocenza del padre, il quale, peraltro, mentre sta scontando la condanna nel carcere di Massa, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Il suo attuale avvocato difensore, Enrico Di Martino, sta lavorando a un’istanza di revisione del processo insieme alla criminologa ... Leggi su caffeinamagazine

MuredduGiovanni : RT @Sashka1001: 'La figlia di Roberta Ragusa vince un concorso di bellezza online: 'Mamma ne sarebbe stata felice' Pora mama me sa che la… - stalkingitaly : Roberta Ragusa, la figlia Alessia Logli diventa miss: «Mia madre sarebbe felice» - Ilconservator : RT @Sashka1001: 'La figlia di Roberta Ragusa vince un concorso di bellezza online: 'Mamma ne sarebbe stata felice' Pora mama me sa che la… - Sashka1001 : 'La figlia di Roberta Ragusa vince un concorso di bellezza online: 'Mamma ne sarebbe stata felice' Pora mama me sa… - DonnaGlamour : Roberta Ragusa, scomparsa da Gello e mai più ritrovata: dal giallo all’arresto di Antonio Logli -