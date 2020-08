Napoli in corsa per Tonali? Ds Brescia: "Non lo so, ma Cellino è abituato a trattare con le big" (Di venerdì 7 agosto 2020) Giorgio Perinetti, nuovo direttore sportivo del Brescia, si è soffermato sul futuro di Sandro Tonali nel suo intervento a Radio Kiss Kiss Napoli: "Tonali è esaltante nella personalità che esprime, è un talento del nos ... Leggi su tuttonapoli

infomobilitaMi : [#Evento]?????Domani #8agosto, corsa ciclistica #MilanoSanremo, partenza alle 10.30 circa da piazza Castello?Cadorna… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli SKY – Il Borussia Dortmund si fionda su Boga: può arrivare per il dopo Sancho: SK… - ToreH8 : Di corsa, tra un ufficio e l'altro, da Uomo d'Amore non potevo perdermelo... #Lucianodecrescenzo… - FrancoMater2 : @gaetanoporto Il #Napoli ne deve prendere 2 di corsa per centroDX e uno che possa giocarsela con #Zielinski...se… - viciadoemcha : RT @Corriere: Chi vincerà la Champions? Corsa piena di incognite, Atletico Madrid e Bayern le vere favorite -