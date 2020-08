Mulan: molti non pagheranno 30 dollari per vederlo su Disney+, stando a un sondaggio (Di venerdì 7 agosto 2020) Un recente sondaggio mostra che molti non sarebbero disposti a spendere 30 dollari per vedere Mulan su Disney+. Secondo un recente sondaggio, molti utenti non sarebbero disposti a spendere 30 dollari per vedere Mulan su Disney+. Sia Variety che ComicBook.com hanno chiesto ai loro lettori su Twitter se pagherebbero quella cifra per il noleggio del film, che sarà disponibile sulla piattaforma dal 4 settembre, ma con un sovrapprezzo necessario per accedere alla visione, oltre all'abbonamento esistente. Le risposte negative sono superiori all'80%, anche se va sottolineato che la terminologia usata può trarre in inganno: a differenza di altri titoli usciti in Premium Video on Demand nei mesi scorsi, con un ... Leggi su movieplayer

