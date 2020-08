Mohammed Bin Salman è stato accusato da ex agente (Di venerdì 7 agosto 2020) Un ex ufficiale dell’intelligence saudita ha affermato che il principe ereditario Mohammed bin Salman ha inviato una squadra di sicari per ucciderlo in Canada; tutto questo è accaduto, secondo l’accusa, 13 giorni dopo l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi. In una causa di 106 pagine, presentata giovedì al tribunale distrettuale di Washington DC, Saad al-Jabri, … Leggi su periodicodaily

