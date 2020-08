Microsoft punta a TikTok dietro ‘minacce’ Usa: siamo di fronte al fallimento delle regole (Di venerdì 7 agosto 2020) La storia tiene banco da qualche giorno sulle pagine di politica internazionale così come su quelle di finanza e di tecnologia dei giornali di mezzo mondo: Microsoft, il gigante americano di Redmond, quello di quel software Windows attraverso il quale la più parte dell’umanità ha imparato a scrivere su un computer, è determinato a comprare una fetta importante – quella relativa al mercato nord americano e canadese – di TikTok, l’app di origini cinese di video sharing, la più amata del momento, soprattutto dagli adolescenti, con al suo due miliardi di download, più o meno, da ogni angolo del globo. Se Microsoft riuscirà nel suo intento, parte del merito – se di merito può parlarsi – sarà del governo americano che, nella sostanza, sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

Divieto a TikTok di operare negli Usa entro 45 giorni se ByteDance non la venderà. Per il FT Microsoft mira a tutte le attività del gruppo eccetto quelle cinesi The Donald tira dritto con la stretta s ...