Maltempo a Reggio Calabria | alluvione lampo a Scilla | 90mm di pioggia e freddo autunnale Allagamenti anche in città FOTO

Una vera e propria alluvione lampo ha colpito stamattina Scilla, delizioso borgo della Costa Viola, nella fascia tirrenica della provincia di Reggio Calabria dove la temperatura è crollata agli attuali +19°C come se fossimo in pieno autunno. Il Maltempo si è abbattuto su tutto il reggino tirrenico, dalla Costa Viola all'Aspromonte fino allo Stretto. Sono caduti 89mm a Scilla, 79mm a Boccata, 74mm al Villaggio del Pino, 64mm a Piano Aquile, 47mm a Tagli, 43mm a Rumia, 40mm a Solano, 37mm a Bagnara, 36mm a Sant'Alessio in Aspromonte, 29mm a Sinopoli, 26mm a Ortì e Catona, 23mm a Terreti, 22mm a Palmi, 8mm a Reggio Calabria.

