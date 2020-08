Lorenzo Amoruso si confessa, “Pochi sanno che prima di giocare a calcio…” (Di venerdì 7 agosto 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno da poche settimane concluso il loro percorso all’interno di Temptation Island. E, mentre si parla già della nuova edizione, in onda dal 9 settembre 2020, i protagonisti di quella passata continuano a rimanere al centro dell’attenzione. Su Amoruso e la Nazzaro, però, non possono che dirsi cose positive. Il loro amore, infatti, è uscito indenne da Temptation Island, ma non solo! Lorenzo Amoruso ha trovato l’imput decisivo per cercare casa a Roma con la sua compagna e i due si sono riscoperti più uniti che mai. In una recente intervista, l’ex calciatore della Fiorentina ha parlato della sua storia ma non solo. Ha anche svelato un dettaglio importante del suo passato. Di cosa si tratta? Lorenzo ... Leggi su kontrokultura

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Amoruso Manila Nazzaro e l’amore per Lorenzo Amoruso: «L’ho conosciuto su Internet…» Il Messaggero Manila Nazzaro e l’amore per Lorenzo Amoruso: «L’ho conosciuto su Internet…»

