Lopalco, focolai corona virus Puglia: c’è gente andata a lavorare con la febbre L'epidemiologo a margine del vertice in prefettura di Bari (Di venerdì 7 agosto 2020) Nei giorni scorsi lo dichiarò al.nostro notiziario. Oggi, a margine della riunione in prefettura a Bari, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco lo ha ribadito: focolai di corona virus in Puglia causati anche da persone andate a lavorare con la febbre. Anche professionisti. Lopalco evidenzia una volta ancora le semplici regole da seguire: mascherine, distanziamento, igiene. L'articolo Lopalco, focolai corona virus Puglia: c’è gente andata a lavorare con la febbre <span ... Leggi su noinotizie

"Abbiamo avuto importanti focolai causati da persone, anche professionisti, che sono andati a lavorare, con la febbre": lo ha dichiarato l'epidemiologo della task force della Regione Puglia, Pier Luig ...

Covid, dobbiamo aspettarci una “seconda ondata” di contagi anche in Italia?

Il luglio appena terminato è stato un mese particolarmente impietoso, in termini di pandemia. Si è toccata quota 18 milioni di contagi in tutto il mondo, per un totale di quasi 700mila decessi. Il vir ...

