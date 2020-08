L'avocado fa dimagrire se lo usi così. Il trucco che in pochi conoscono (Di venerdì 7 agosto 2020) Fresco versatile, l'avocado è perfetto per realizzare tantissime ricette e non solo è buono da mangiare ma è eccellente anche per realizzare maschere per il viso o per i capelli. Ma soprattutto è un ... Leggi su leggo

lillydessi : Un trucco per dimagrire: avocado al posto dei carboidrati - Ok Salute e Benessere - _danielabi : RT @ilgiornale: l'avocado è diventato un frutto di tendenza per l'estate perché permette di dimagrire ed è fonte di sali minerali che contr… - enr_gav : RT @ilgiornale: l'avocado è diventato un frutto di tendenza per l'estate perché permette di dimagrire ed è fonte di sali minerali che contr… - ilgiornale : l'avocado è diventato un frutto di tendenza per l'estate perché permette di dimagrire ed è fonte di sali minerali c… -