Istat, a giugno si consolida ripresa del commercio estero (Di venerdì 7 agosto 2020) (Teleborsa) – Si consolida la ripresa congiunturale, avviata a maggio, dell’export verso entrambi i mercati di sbocco, UE ed extra UE. È quanto emerge dai dati Istat sul commercio estero che registra a giugno 2020 una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le importazioni (+16,1%) che per le esportazioni (+14,4%). L’incremento su base mensile dell’export – precisa Istat – è dovuto agli aumenti delle vendite sia verso i mercati extra UE (+15,6%) sia verso l’area UE (+13,3%). Malgrado la crescita a maggio e giugno, nel secondo trimestre 2020 la variazione rispetto al trimestre precedente resta ampiamente negativa per ... Leggi su quifinanza

