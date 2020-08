Io e Te, Rosanna Lambertucci: “Cinque aborti e una figlia morta pochi giorni dopo il parto”, Pierluigi Diaco sconvolto (Di venerdì 7 agosto 2020) “dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo pochi giorni“. È un fiume in piena Rosanna Lambertucci, nel salotto di Io e Te su Rai 1, e lascia letteralmente senza parole il conduttore Pierluigi Diaco. La giornalista ha ripercorso in tv i momenti più drammatici della sua vita, raccontandoli a cuore aperto. “Mi sono sposata molto giovane — ha spiegato — e sono stata costretta a visitare spesso gli ospedali come protagonista, a causa di gravidanze che andavano male. dopo aver perso cinque figli, mi era nata una bella bambina che si chiamava Elisa, ma è morta dopo ... Leggi su ilfattoquotidiano

