Inter, papà Jorge è finalmente un milanese (Di venerdì 7 agosto 2020) ... le agevolazioni per la Pulce Certamente, ancor prima di tirare in ballo l'Inter, dietro l'acquisto di una casa in Italia ci sono motivazioni di natura fiscale, considerando - come scrive la Gazzetta ... Leggi su sportevai

carlolaudisa : Papà #Messi ha preso possesso della sua casa a Milano, a due passi dalla sede #Inter. Avrà la residenza fiscale, m… - Sport_Mediaset : #Inter, papà #Messi è a Milano: nuova casa con vista... Inter. La famiglia dell'argentino ha scelto il capoluogo l… - Gazzetta_it : Papà #Messi è milanese: ha casa con vista #Inter. E il sogno Leo continua - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Papà #Messi è ufficialmente a #Milano. Il sogno #Inter continua: caccia agli sponsor in Cina per un'operazione 'alla #Ronaldo… - JanoSavina : RT @Pistogolblasta2: Il papà di #Messi compra casa in Italia 'L'#Inter su Messi!'. #Moggi entrava nello spogliatoio dell'arbitro 'Eh vabbè… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter papà Juve Inter rinviata: le polemiche tra Marotta e Dal Pino Corriere della Sera