Highlights Giorgi-Juvan 3-6, 6-2, 6-4: Wta Palermo 2020 (VIDEO) (Di venerdì 7 agosto 2020) Il VIDEO degli scambi salienti del match fra Camila Giorgi e Kaja Juvan, valevole per il secondo turno del Wta di Palermo 2020 e terminato 3-6, 6-2, 6-4 in favore dell’atleta azzurra. Giorgi ha palesato un buon tennis in alcuni frangenti, seppur altalenante nel complesso: successo importante, che la proietta ai quarti di finale. Di seguito gli Highlights dell’incontro. Leggi su sportface

zazoomblog : Highlights Giorgi-Peterson 7-5 6-4 Wta Palermo 2020 (VIDEO) - #Highlights #Giorgi-Peterson #Palermo - sportface2016 : #WtaPalermo: il VIDEO degli HIGHLIGHTS di #GiorgiPeterson -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Giorgi HIGHLIGHTS GIORGI-JUVAN 3-6, 6-2, 6-4: Wta Palermo 2020 (VIDEO) Sportface.it LIVE – Giorgi-Juvan 3-6, 6-2, 6-4 Wta Palermo 2020: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta scritta del match tra Camila Giorgi e Kaja Kuvan, secondo turno del Wta International di Palermo 2020. La maceratese è vogliosa di proseguire il proprio cammino battendo la giovan ...

Highlights Giorgi-Peterson 7-5 6-4, Wta Palermo 2020 (VIDEO)

Gli highlights di Giorgi-Peterson 7-5 6-4, match valido per il primo turno del Wta Palermo 2020. Ritorna in campo con un successo la tennista azzurra, che all’esordio nella competizione siciliana s’im ...

Il live e la diretta scritta del match tra Camila Giorgi e Kaja Kuvan, secondo turno del Wta International di Palermo 2020. La maceratese è vogliosa di proseguire il proprio cammino battendo la giovan ...Gli highlights di Giorgi-Peterson 7-5 6-4, match valido per il primo turno del Wta Palermo 2020. Ritorna in campo con un successo la tennista azzurra, che all’esordio nella competizione siciliana s’im ...