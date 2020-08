Governo, Conte ora teme Renzi e Di Maio per la leadership (Di venerdì 7 agosto 2020) Il premier Conte teme addirittura che possano mettersi di traverso. Di Maio punta al Viminale, mentre Renzi minaccia il no al Decreto Agosto Un Agosto pieno di problemi e pensieri per il premier Giuseppe Conte. Il rimpasto di Governo sembra essere un’ipotesi sempre più vicina, e di contro anche le vie insidiose si fanno sempre più insistenti. Il rappresentante del Movimento 5 Stelle è in questo momento tra due fuochi, e ha rinviato ogni discussione sui dossier a Settembre. Nel Contempo, però, si deve guardare le spalle da due alleati che sembrano esserlo sempre meno: Luigi Di Maio e Matteo Renzi. Se dal lato di Italia Viva non è una sorpresa l’opposizione a Conte, che anzi ... Leggi su zon

Ultime Notizie dalla rete : Governo Conte "O Conte fa il rimpasto a settembre oppure salta" ilGiornale.it Il 3 marzo gli esperti suggeriscono al governo di istituire la zona rossa tra Alzano e Nembro: Conte aveva letto quel verbale?

Emergono nuovi dettagli dopo la desecretazione da parte del governo dei verbali del Comitato tecnico-scientifico ... ormai in preda al contagio, che Conte avrebbe però affermato di non aver mai letto.

Calderoli: «La doppia preferenza di genere? Danneggia le donne, perché il maschio è più infedele»

«La doppia preferenza di genere danneggia il sesso femminile perché normalmente il maschio è più infedele del sesso femminile». È la tesi sostenuta dal vice presidente leghista del Senato Roberto Cald ...

